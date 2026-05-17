Звезду фильма «Околофутбола» обвинили в мошенничестве на более чем 100 млн из-за поездки детей в Китай

Актёра Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии пострадавших, он собрал десятки миллионов рублей на поездку детей в Китай, однако часть участников так и не отправилась на фестиваль. Об этом стало известно Mash.

Финансовые претензии связаны с организацией поездки детских театральных коллективов на фестиваль LT China 2026. Родители утверждают, что на участие в программе, предполагавшей выезд в Китай, были собраны значительные суммы за каждого ребёнка.

Общее число участников доходило примерно до 1300 детей, однако, как сообщается, от 400 до 650 из них так и не вылетели в Пекин. Размер возможного ущерба оценивается в диапазоне от 72 до 117 миллионов рублей. После срыва поездки часть родителей начала обращаться в полицию и Роспотребнадзор с заявлениями о невыполнении обязательств и требованием возврата средств.

Организацией занималась компания «ЛТ Фест», связанная с проектами в сфере детского творчества и ранее сотрудничавшая с поддерживаемыми госинициативами. Сам Ерлыков заявил, что ранее подобной организацией авиаперевозок не занимался и решение о чартерной схеме было принято для упрощения логистики и стабилизации подготовки фестиваля.

38-летний актёр Павел Ерлыков снимался в таких фильмах и сериалах, как «Околофутбола», «След», «Вертинский», «Кровавая барыня», «Три дня лейтенанта Кравцова», «Мурка», «Наружное наблюдение».

