Притворился священником и вымогал 6 млн: Лермонтов попался на афере

Актёр Владимир Аблогин попал в СИЗО по делу о крупном мошенничестве

Владимир Аблогин. Обложка © Kinopoisk / Кадр из фильма «Лермонтов» (2014 год), режиссёр Максим Беспалый, сценарий Елены Сибирцевой

Актёр Владимир Аблогин, известный по главной роли Михаила Лермонтова в одноимённом фильме, находится в СИЗО по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом со ссылкой на материалы суда пишет РИА «Новости».

Владимир Аблогин в зале суда. Фото © Пресс-служба судов Москвы

По версии следствия, 40-летний артист выдавал себя в мессенджере за священнослужителя и пытался выманить у потерпевшего 6 млн рублей якобы на благотворительную помощь детям.

Защита обвиняемого, оспаривая меру пресечения, подчеркивала, что он — публичная и медийная личность, сыгравший главные роли во множестве фильмов. Адвокат утверждал, что Аблогин не осознавал противоправность своих действий: он якобы выполнял просьбу давнего знакомого и помогал театру с финансированием.

«Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств», приводит заявление защиты агентство.

Несмотря на эти доводы, суд отправил артиста под стражу. Последний раз срок его ареста продлили в конце марта.

Россиянка, собиравшая деньги на лечение рака, попала под суд за мошенничество

Ранее в Омской области силовики пресекли работу преступной группы, специализировавшейся на нелегальном получении страховых возмещений. Участники оформляли полисы здоровья, а затем имитировали наступление страхового случая, заявляя о якобы полученных переломах кистей и стоп и подавая ложные документы, а иногда используя фото травм из интернета.

