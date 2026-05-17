Космический грузовик SpaceX Cargo Dragon пристыковался к МКС с грузом в 3 тонны

Грузовой корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). За прямой трансляцией этого события можно было наблюдать на интернет-портале НАСА.

Стыковка была зафиксирована в 13:37 по московскому времени. Это уже 34-я коммерческая миссия SpaceX по снабжению орбитального комплекса.

На борт станции аппарат доставил порядка 2,9 тонны полезного снаряжения. Среди грузов особый интерес представляют материалы для научных изысканий. Ученые планируют выяснить, как микрогравитация воздействует на бактерии, а также изучить специфику движения микрочастиц в условиях отсутствия веса.

Носитель стартовал с площадки космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде. Дорога на орбиту заняла около 36 часов. Планируется, что корабль пробудет в составе МКС примерно месяц.

Отстыковка предварительно намечена на середину июня. После этого Cargo Dragon отправится обратно, чтобы доставить на Землю полученные в ходе опытов результаты.

В отличие от него, вторые американские снабженцы — аппараты Cygnus от Northrop Grumman — завершают свою миссию иначе. При сходе с орбиты они сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с накопившимся на станции мусором.