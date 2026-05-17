В США заявили об обнаружении четырёх видов внеземной жизни

Бывший консультант правительственной программы США по изучению НЛО Хэл Путхофф заявил, что после крушений неопознанных летательных аппаратов американские специалисты обнаружили представителей четырёх разных видов внеземной жизни. Об этом сообщает New York Post.

По словам учёного, такую информацию ему передали люди, участвовавшие в операциях по извлечению объектов после аварий НЛО. Путхофф уточнил, что сам не имел прямого доступа к предполагаемым биологическим материалам, однако доверяет источникам, с которыми общался. Какие именно существа фигурировали в этих сообщениях, он не раскрыл. При этом бывший коллега Путхоффа Эрик Дэвис ранее утверждал, что в закрытых отчётах упоминались «грейс», «нордики», «инсектоиды» и «рептилоиды».

По версии Дэвиса, все описанные существа имели гуманоидное строение тела. «Нордики», как утверждалось, внешне напоминали людей североевропейской внешности, а «рептилоидов» описывали как двуногих существ с чешуйчатой кожей и хвостом. «Грейс», согласно этим заявлениям, представляли низкорослыми существами с крупными глазами и без волос.

А ранее в Соединённых Штатах начали обсуждать кадры, опубликованные Пентагоном. Духовные лидеры решили, что на записи видно нечто, похожее на «херувима». После публикации ролика пастор из Техаса Джош Хоуэртон написал в соцсети, что форма объекта напоминает херувима, описанного в ветхозаветной книге пророка Иезекииля.