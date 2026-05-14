«Я уролог, а не уфолог»: Телеканал пригласил не того эксперта по НЛО, но он не растерялся
В Аргентине случился забавный конфуз на телевидении. Местный канал пригласил эксперта для обсуждения рассекреченных файлов Пентагона по теме НЛО, но крупно ошибся с выбором специалиста, передает радио Cooperativa.
Когда ведущие торжественно представили гостя, выяснилось, что это вовсе не уфолог, а врач, специализирующийся на мужском достоинстве. В прямом эфире повисла неловкая тишина.
«Я уролог, а не уфолог. Это похоже, но не то же самое», — заявил мужчина в студии.
Продюсеры, видимо, перепутали приставки «уро-» и «уфо-». Однако доктор не растерялся и выдал своё профессиональное мнение об инопланетянах: он категорически заявил, что жизни на других планетах нет.
Шок ведущих был полным. Теперь аргентинцы шутят, что теперь будут искать доказательства инопланетян у проктолога.
