«Я уролог, а не уфолог»: Телеканал пригласил не того эксперта по НЛО, но он не растерялся

В Аргентине случился забавный конфуз на телевидении. Местный канал пригласил эксперта для обсуждения рассекреченных файлов Пентагона по теме НЛО, но крупно ошибся с выбором специалиста, передает радио Cooperativa.

Когда ведущие торжественно представили гостя, выяснилось, что это вовсе не уфолог, а врач, специализирующийся на мужском достоинстве. В прямом эфире повисла неловкая тишина.

«Я уролог, а не уфолог. Это похоже, но не то же самое», — заявил мужчина в студии.

Продюсеры, видимо, перепутали приставки «уро-» и «уфо-». Однако доктор не растерялся и выдал своё профессиональное мнение об инопланетянах: он категорически заявил, что жизни на других планетах нет.

Шок ведущих был полным. Теперь аргентинцы шутят, что теперь будут искать доказательства инопланетян у проктолога.

Ранее Life.ru писал, что на рассекреченном Пентагоном видео об НЛО увидели «херувима», описанного в ветхозаветной книге пророка Иезекииля. Представители властей заявили, что видеозапись пока не прошла полноценную экспертную оценку. Её опубликовали для информирования общественности.