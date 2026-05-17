Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси»

Лондонский «Челси» назвал имя нового главного тренера. Клуб возглавит 44-летний испанец Хаби Алонсо.

Специалист начнёт работу 1 июля. Соглашение рассчитано на четыре года.

Тренерскую карьеру Алонсо начал в 2022 году в леверкузенском «Байере». С этой командой в сезоне 2023/24 он оформил требл, завоевав чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Германии.

В мае 2025-го наставник перебрался в мадридский «Реал». Однако закрепиться в испанском гранде ему не удалось: в январе 2026-го руководство отправило его в отставку после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка страны.

В качестве игрока Алонсо защищал цвета «Реал Сосьедада», «Ливерпуля», «Реала» и «Байера». За карьеру он собрал 17 трофеев с клубами и сборной Испании, включая две победы на чемпионатах Европы (2008, 2012) и титул чемпиона мира (2010).

Нынешний сезон выдался для лондонцев крайне нестабильным. Команда начинала его с Энцо Мареской, в январе у руля встал Лиам Росеньор, но в конце апреля и он покинул пост. Завершает чемпионат коллектив под руководством Каллума Макфарлейна.

В текущем розыгрыше «Челси» добрался до финала Кубка Англии, где уступил «Манчестер Сити». В национальном первенстве столичный клуб располагается на девятой строчке, оставаясь вне еврокубковой зоны за два тура до финиша.