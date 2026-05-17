Гигант по прозвищу Малыш уходит: Олимпийский чемпион Мусэрский сыграл последний матч в Японии

В Японии завершилась профессиональная карьера одного из самых титулованных российских волейболистов. О финальном матче Дмитрия Мусэрского сообщает пресс-служба его клуба «Сантори Санбёрдз».

В воскресенье команда спортсмена уступила «Осаке» в третьей встрече финальной серии плей-офф местного чемпионата. Это поражение со счетом 1-2 в серии поставило точку не только в турнире, но и в игровом пути 37-летнего чемпиона.

О своём решении повесить кроссовки на гвоздь по окончании сезона Мусэрский объявил ещё в январе. Таким образом, проигранный финал стал его прощальным выходом на площадку.

В послужном списке центрального блокирующего — победа на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Также в составе сборной России он выигрывал континентальное первенство (2013), завоёвывал Кубок мира (2011) и дважды поднимал над головой трофей Мировой лиги (2011, 2013). Есть в его коллекции и успех в Лиге наций 2018 года.

В России Мусэрский защищал цвета белгородского «Белогорья» и «Металлоинвеста» из Старого Оскола. С клубом из Белгорода он становился чемпионом страны, дважды брал национальный Кубок, а также выигрывал престижную Лигу чемпионов. Ярким получился и японский этап в биографии игрока. За годы выступлений за «Сантори Санбёрдз» россиянин четырежды становился сильнейшим в стране Восходящего солнца.

При росте 219 сантиметров Мусэрский давно известен под ироничным прозвищем Малыш. Теперь титулованный гигант окончательно покидает профессиональную арену.