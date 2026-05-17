Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 15:40

Гигант по прозвищу Малыш уходит: Олимпийский чемпион Мусэрский сыграл последний матч в Японии

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский завершил карьеру

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

В Японии завершилась профессиональная карьера одного из самых титулованных российских волейболистов. О финальном матче Дмитрия Мусэрского сообщает пресс-служба его клуба «Сантори Санбёрдз».

В воскресенье команда спортсмена уступила «Осаке» в третьей встрече финальной серии плей-офф местного чемпионата. Это поражение со счетом 1-2 в серии поставило точку не только в турнире, но и в игровом пути 37-летнего чемпиона.

О своём решении повесить кроссовки на гвоздь по окончании сезона Мусэрский объявил ещё в январе. Таким образом, проигранный финал стал его прощальным выходом на площадку.

В послужном списке центрального блокирующего — победа на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Также в составе сборной России он выигрывал континентальное первенство (2013), завоёвывал Кубок мира (2011) и дважды поднимал над головой трофей Мировой лиги (2011, 2013). Есть в его коллекции и успех в Лиге наций 2018 года.

В России Мусэрский защищал цвета белгородского «Белогорья» и «Металлоинвеста» из Старого Оскола. С клубом из Белгорода он становился чемпионом страны, дважды брал национальный Кубок, а также выигрывал престижную Лигу чемпионов. Ярким получился и японский этап в биографии игрока. За годы выступлений за «Сантори Санбёрдз» россиянин четырежды становился сильнейшим в стране Восходящего солнца. Любопытно, что при росте 219 сантиметров Мусэрского

При росте 219 сантиметров Мусэрский давно известен под ироничным прозвищем Малыш. Теперь титулованный гигант окончательно покидает профессиональную арену.

«Я перестал получать удовольствие»: Малыхин завершил карьеру после победы над Кейном
«Я перестал получать удовольствие»: Малыхин завершил карьеру после победы над Кейном

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Мусэрский
  • Волейбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar