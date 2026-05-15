«Я перестал получать удовольствие»: Малыхин завершил карьеру после победы над Кейном

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин принял решение завершить профессиональную карьеру. Последнюю победу он одержал над сенегальцем Умаром Кейном. Встреча была реваншем и победителю достался пояс чемпиона азиатской лиги ONE в Бангкоке.

«Я перестал получать удовольствие от этого дела. Сегодня здесь много моих братьев, они прилетели с Кузбасса, со всей России. Их здесь больше половины зала. Здесь Пётр Ян, который прилетел и провёл со мной все две недели, поддерживал меня. Мистер Чатри, спасибо вам за это прекрасное время, я закончил», — сообщил Малыхин сразу после боя во время интервью журналистам.

38-летний Малыхин участвовал в смешанных единоборствах и одержал 15 побед, на его счету лишь одно поражение. Спортсмен не стал рассказывать, чем планирует заниматься дальше.

Ранее в Токио японец Наоя Иноуэ подтвердил своё звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. Он с лёгкостью одержал победу над соотечественником Дзюнто Накатани, поединок состоял из 12 раундов.