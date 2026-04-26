Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 13:02

«Пускай боятся»: Путин дал совет «русскому Тайсону» во время вручения наград в Кремле

Путин в шутку посоветовал чемпиону по боксу Шумкову продолжать кусаться на ринге

Президент России Владимир Путин предложил чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться во время поединков. Политик напомнил о легендарном Майке Тайсоне, у которого укусы стали «визитной карточкой» в боях. Эпизод попал в программу «Москва. Кремль. Путин».

Всё произошло после церемонии вручения госнаград чемпионам мира по боксу в Кремле. Шумков вышел фотографироваться с российским лидером и принял для кадра боксёрскую стойку. Присутствовавшие спортсмены аккуратно намекнули Шумкову, что надо бы вести себя приличнее в Кремле и попросили товарищи убрать кулаки во время съёмки. Также коллеги в шутку убедили атлета перестать кусаться на ринге, он засмущался и пообещал больше этого не делать. Но тут вмешался президент.

«Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — ответил в шутку Путин, напомнив про Тайсона. К слову, Шумков уже объяснял, что укусил в одном из поединков соперника инстинктивно, без злого умысла.

Владимир Путин наградил президента IBA Умара Кремлёва орденом Дружбы
Владимир Путин наградил президента IBA Умара Кремлёва орденом Дружбы

Напомним, 22 апреля в Кремле состоялась торжественная церемония, в ходе которой Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам, одержавшим победу на мировых первенствах по боксу. Среди награждённых: боец смешанных единоборств Петр Ян, профессиональный боксёр Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, а также боксёры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.

BannerImage
Татьяна Миссуми
