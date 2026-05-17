Севший на трон в Эрмитаже мужчина спрятал нож в обуви

Государственный Эрмитаж охарактеризовал инцидент с посетителем, который устроился на Большом Императорском в Георгиевском зале, как вооружённую провокацию. Мужчина спрятал в обуви японский нож-танто, сообщил в пресс-службе музея.

Нарушителя задержали и доставили в 78-й отдел полиции. При задержании из зала вывели остальных посетителей, угроз для жизни и здоровья присутствующих не было. Мужчина-сотрудник агрессивно отреагировал на замечательные смотрительницы и применил меры сопротивления Росгвардии.

Проведён первичный осмотр тронного кресла и скамейки — специалисты музея в перспективе тщательно проверят состояние экспонатов. Инцидент произошёл накануне Международного дня музеев, в день бесплатного посещения.

Личность мужчины была установлена, в настоящее время он доставлен в отделение полиции Центрального района. Нарушителем оказался 45-летний бизнесмен из Ленинградской области. На видео злоумышленник восседает на троне, в одной руке у него лист бумаги, а в другой — нож. Один из людей попытался прорваться к нему через оградительную ленту, но тот угрожающе двинулся в его сторону.