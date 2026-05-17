17 мая, 16:21

Ничего не понял, но остался в восторге: Папа римский развеселил Сеть мемом «сикс-севен»

Папа Римский Лев XIV повторил популярный среди подростков мем «сикс-севен»

Папа Римский Лев XIV стал героем вирусного ролика, попытавшись повторить популярный среди подростков мем «сикс-севен». Видео с понтификом, снятое во время встречи с детьми в Ватикане, стремительно разлетелось по соцсетям.

Папу Римского научили мему «сикс-севен». Видео © TikTok/apenas_um_catolico_0

Ребята показали главе католической церкви характерное движение руками, будто что-то взвешивают на ладонях, и предложили сделать то же самое. Лев XIV охотно согласился и повторил жест. По его реакции было заметно, что смысл происходящего остался для него совершенной загадкой.

Сам мем возник из строчки трека американского рэпера Skrilla и завирусился благодаря роликам с баскетбольных матчей, где школьники выкрикивали цифры «шесть» и «семь». Смысловой нагрузки у этого жеста нет, именно абсурдность сделала его сверхпопулярным. Взрослые при виде «сикс-севен» обычно впадают в полное недоумение, что и подтвердила реакция понтифика.

«Мамонт» не поймёт: Как «6–7» и другие мемы пересобрали русский язык подростков
Ранее председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов назвал вирусный мем «67» серьёзной угрозой для учебного процесса и потребовал государственного вмешательства. По словам общественника, выкрикивание подростками фразы «сикс-севен» при любом упоминании этих цифр — симптом глубокого недуга. Дети, утверждает он, теряют контроль над поведением, впадают в неадекватное состояние, агрессию и истерику. В ряде регионов, включая Пермский край, администрациям школ уже пришлось вводить официальные запреты и дисциплинарные взыскания.

Обложка © TikTok/apenas_um_catolico_0

Юлия Сафиулина
