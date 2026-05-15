

15 мая, 11:47

В России призвали запретить вирусный мем «67» из-за угрозы нацбезопасности

Мем «67», провоцирующий срывы уроков и неадекватное поведение школьников, стал серьёзной угрозой для образовательного процесса. Об этом «Абзацу» заявил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, фраза «сикс-севен», которую подростки выкрикивают при любом упоминании чисел, — это симптом глубокого недуга. Дети теряют контроль, впадают в агрессию и истерику. В отдельных регионах (например, в Пермском крае) администрация школ уже ввела официальные запреты и дисциплинарные взыскания.

Иванов настаивает на жёстком государственном контроле над вирусным контентом. Он требует от Роскомнадзора блокировки подобных челленджей, поскольку это прямая угроза психическому здоровью и национальной безопасности в сфере воспитания. Общественник также предложил законодательно закрепить обязательную маркировку детского контента и ввести уроки цифровой гигиены.

Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Перми ученикам якобы запретили использовать число 67, а за нарушение правила пригрозили наказанием в виде шести рефератов по семь листов, а также заучивания 67 математических теорем и терминов. Позже в городском департаменте образования пояснили, что речь шла о шутке педагога, который таким образом пытался успокоить класс после бурной реакции школьников на число во время решения задачи.

Дарья Нарыкова
