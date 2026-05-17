В США испугались атак дронов на ЧМ по футболу

За несколько недель до старта чемпионата мира по футболу FIFA-2026, который летом примут США, Канада и Мексика, американские власти всё серьёзнее опасаются угроз, связанных с беспилотниками.

По данным Politico, подготовка к турниру идёт в напряжённом режиме: специалисты продолжают закрывать уязвимые места в системе охраны стадионов и фан-зон. Особую тревогу вызывают не только случайные полёты любительских дронов, но и куда более опасные сценарии — возможные атаки на плотные скопления болельщиков.

Ситуацию осложняют сразу несколько факторов: нехватка необходимого оборудования, ограниченное финансирование министерства внутренней безопасности США и новые правила по борьбе с БПЛА, которые были введены незадолго до турнира. Из-за этого, отмечает издание, вопрос защиты спортивных объектов остаётся одним из самых острых в преддверии мирового первенства.

Ранее стал известен окончательный состав участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Последнюю путёвку на мировое первенство получила сборная Ирака, обыгравшая Боливию со счётом 2:1. Всего в турнире выступят 48 национальных команд, которые распределены по 12 группам.

Впервые в истории на чемпионат мира пробились сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Российская команда, как и прежде, пропустит турнир из-за отстранения отечественного футбола со стороны FIFA и UEFA. Не сыграет на мундиале и Италия — для неё это уже третий пропущенный чемпионат мира подряд.

Матчи примут 16 городов: 11 — в США, три — в Мексике и два — в Канаде. Игра открытия состоится 11 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, который станет первой ареной, принимавшей три мировых первенства. Финал запланирован на 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке.