Продать машину ради Месси: Фанаты Аргентины идут на крайности перед ЧМ

Аргентинские болельщики готовы влезать в долги, продавать машины и спать по десять человек в комнате, чтобы попасть на матчи сборной на чемпионате мира. Из-за новой системы продажи билетов поездка на турнир стала для них почти неподъёмной.

В этом году FIFA впервые применила динамическое ценообразование. Из-за этого билеты на матчи самых популярных команд резко подорожали, а для аргентинцев ситуация стала особенно болезненной: спрос подогревает возможный последний чемпионат мира Лионеля Месси.

По данным The New York Times, билеты на игры Аргентины в группе уже стоили по $700–800. Это больше средней месячной зарплаты в стране, где многие и так живут в условиях нестабильной экономики и высокой инфляции.

Для аргентинцев чемпионат мира — не просто турнир. После победы сборной в Катаре в 2022 году около пяти миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, а многие тогда решили: на следующий мундиаль надо ехать любой ценой.

Теперь фанаты ищут способы сэкономить. Одни берут кредиты и занимают у друзей, другие ищут попутчиков, делят жильё с незнакомцами и выбирают перелёты с длинными пересадками. Один из болельщиков рассказал, что однажды на выезде в Колумбии ночевал в номере с десятью людьми — всем пришлось спать сидя.

При этом часть фанатов решила бойкотировать поездку. Они считают, что FIFA превращает футбол в развлечение для богатых и отрезает от чемпионата тех, кто создаёт настоящую атмосферу на трибунах.

Аргентинские болельщики опасаются, что из-за цен на стадионах будет меньше флагов, барабанов и песен. А именно эта шумная сине-белая поддержка в последние годы стала одной из главных картинок чемпионатов мира.

Ранее Life.ru писал, что в матче 35-го тура Серии А миланский «Интер» на своём поле переиграл «Парму» — 2:0. Первый гол ещё в компенсированное время первого тайма забил Маркюс Тюрам. На 80-й минуте преимущество удвоил Генрих Мхитарян.