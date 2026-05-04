«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу

В матче 35-го тура Серии А миланский «Интер» на своём поле переиграл «Парму» — 2:0. Первый гол ещё в компенсированное время первого тайма забил Маркюс Тюрам. На 80-й минуте преимущество удвоил Генрих Мхитарян.

После этой победы у «Интера» стало 82 очка. «Наполи», идущий вторым, имеет 70 баллов. Даже если неаполитанцы выиграют все три оставшиеся матча, они наберут максимум 79 очков и не догонят лидера.

«Интер» завоевал скудетто в 21-й раз в истории. В прошлом сезоне чемпионом был «Наполи». Абсолютный рекорд принадлежит «Ювентусу» — 36 титулов.

Ранее мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии по футболу сезона-2025/26. В матче 30-го тура команда со счётом 4:2 обыграла «Штутгарт». После этой победы подопечные набрали 79 очков и стали недосягаемыми для дортмундской «Боруссии», у которой 64 балла.