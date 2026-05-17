17 мая, 17:18

Определились пары стыковых матчей за выход в РПЛ

Обложка © РИА Новости / Александр Подгорчук

Сезон Российской Премьер-Лиги 2025/2026 подошёл к своему завершению. По итогам прошедшего чемпионата определились две пары клубов, которые в стыковых матчах поборются за путевки в высший дивизион российского футбола на следующий сезон.

Расписание стыковых матчей за право участия в РПЛ сезона 2026/2027:

  • «Урал» встретится с махачкалинским «Динамо».
  • «Ротор» сыграет против «Акрона».

Первые игры запланированы на 20 мая на стадионах команд из Лиги Pari, а ответные поединки пройдут 23 мая.

«Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу — это рекорд РПЛ

Ранее сообщалось, что в Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.

