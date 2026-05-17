Определились пары стыковых матчей за выход в РПЛ
Обложка © РИА Новости / Александр Подгорчук
Сезон Российской Премьер-Лиги 2025/2026 подошёл к своему завершению. По итогам прошедшего чемпионата определились две пары клубов, которые в стыковых матчах поборются за путевки в высший дивизион российского футбола на следующий сезон.
Расписание стыковых матчей за право участия в РПЛ сезона 2026/2027:
- «Урал» встретится с махачкалинским «Динамо».
- «Ротор» сыграет против «Акрона».
Первые игры запланированы на 20 мая на стадионах команд из Лиги Pari, а ответные поединки пройдут 23 мая.
Ранее сообщалось, что в Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.
