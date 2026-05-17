Неизвестные расстреляли семью из 10 человек в Мексике

В мексиканском штате Пуэбла вооружённые люди ворвались на ранчо и расстреляли семью из десяти человек, включая несовершеннолетнюю. О массовом убийстве в муниципалитете Теуицинго сообщили местные власти.

Нападение случилось в ночь на воскресенье в населённом пункте Тескалапа. Вооружённая группа проникла на частную территорию и открыла огонь по находившимся там людям. Все погибшие являлись членами одной семьи. По данным министерства общественной безопасности, жертвами стали шестеро мужчин, три женщины и один ребёнок.

Прокурор штата Идамис Пастор Бетанкур выдвинула версию, что бойня может быть связана со сведением счётов внутри самой семьи. К поиску нападавших подключены полиция штата, муниципальные силы, а также военные и национальная гвардия. Прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств трагедии.

