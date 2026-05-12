СК опубликовал видео из школы в Гулькевичах, где ученик устроил стрельбу
В кубанском управлении Следственного комитета России предоставили оперативное видео из школы в Гулькевичи Краснодарского края, где ученик устроил стрельбу. На кадрах, снятых после инцидента, видно, как сотрудница СК работает в коридоре учебного заведения.
Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе города Гулькевичи Краснодарского края. В результате пострадали двое детей — ученики первого и второго классов, которых госпитализировали. Школьник признался на допросе, что приобрёл пистолет самостоятельно, и сейчас полиция выясняет, кто именно его продал. После инцидента подросток покинул здание, но вскоре был задержан на одной из улиц города. Известно, что его семья на профилактическом учёте не состояла.
