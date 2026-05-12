СК опубликовал видео из школы в Гулькевичах, где ученик устроил стрельбу

Последствия стрельбы в школе на Кубани. Видео © MAX / СУ СКР по Краснодарскому краю

В кубанском управлении Следственного комитета России предоставили оперативное видео из школы в Гулькевичи Краснодарского края, где ученик устроил стрельбу. На кадрах, снятых после инцидента, видно, как сотрудница СК работает в коридоре учебного заведения.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе города Гулькевичи Краснодарского края. В результате пострадали двое детей — ученики первого и второго классов, которых госпитализировали. Школьник признался на допросе, что приобрёл пистолет самостоятельно, и сейчас полиция выясняет, кто именно его продал. После инцидента подросток покинул здание, но вскоре был задержан на одной из улиц города. Известно, что его семья на профилактическом учёте не состояла.

Стала известна причина стрельбы в школе на Кубани
