Стала известна причина стрельбы в школе на Кубани

Школьник, открывший стрельбу в Гулькевичах, мог разозлиться из-за заваленного пробного экзамена. По словам детей, их одноклассник не сдал устное собеседование по русскому языку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

После случившегося ученик покинул здание. Полиция оперативно начала розыск.

Напомним, что в результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних. Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. На место также направили психологов — они будут работать с учениками и родителями.