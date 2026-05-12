Стала известна причина стрельбы в школе на Кубани
Школьник на Кубани открыл стрельбу после проваленного пробного экзамена
Школьник, открывший стрельбу в Гулькевичах, мог разозлиться из-за заваленного пробного экзамена. По словам детей, их одноклассник не сдал устное собеседование по русскому языку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После случившегося ученик покинул здание. Полиция оперативно начала розыск.
Напомним, что в результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних. Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. На место также направили психологов — они будут работать с учениками и родителями.
