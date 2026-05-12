День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 10:40

На Кубани завели дело на 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в одной из школ Краснодарского края. Пострадали двое детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Последствия стрельбы в школе на Кубани. Видео © MAX / СУ СКР по Краснодарскому краю

«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, отвечавших за обеспечение безопасности в образовательном учреждении. Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления СК по Краснодарскому краю Андреем Масловым.

Устроивший стрельбу на Кубани школьник сам купил пневматический пистолет
Устроивший стрельбу на Кубани школьник сам купил пневматический пистолет

Ранее сообщалось, что в одной из школ города Гулькевичи Краснодарского края подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета. После инцидента школьник покинул здание, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц города. В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних, их доставили в медицинское учреждение.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Последствия стрельбы в школе на Кубани. Обложка © MAX / СУ СКР по Краснодарскому краю

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar