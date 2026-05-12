На Кубани завели дело на 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в одной из школ Краснодарского края. Пострадали двое детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Последствия стрельбы в школе на Кубани. Видео © MAX / СУ СКР по Краснодарскому краю
«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, отвечавших за обеспечение безопасности в образовательном учреждении. Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления СК по Краснодарскому краю Андреем Масловым.
Ранее сообщалось, что в одной из школ города Гулькевичи Краснодарского края подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета. После инцидента школьник покинул здание, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц города. В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних, их доставили в медицинское учреждение.
