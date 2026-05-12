Устроивший стрельбу на Кубани школьник сам купил пневматический пистолет

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе на Кубани, сам купил пневматический пистолет. Сейчас полиция выясняет, кто продал оружие 16-летнему подростку.

По данным SHOT, школьник открыл огонь около 8 утра, ещё до начала уроков. В результате пострадали двое младшеклассников. Ранения получили ученики 1-го и 2-го класса — мальчик и девочка. Детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Подростка задержали вскоре после происшествия. На допросе он признался, что приобрёл пневматический пистолет самостоятельно. Известно, что семья девятиклассника не состояла на профилактических учётах. Подросток живёт с матерью и младшей сестрой, без отца.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Отдельно проверяется, каким образом несовершеннолетний смог купить оружие. Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры.