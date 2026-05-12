День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 10:14

Устроивший стрельбу на Кубани школьник сам купил пневматический пистолет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе на Кубани, сам купил пневматический пистолет. Сейчас полиция выясняет, кто продал оружие 16-летнему подростку.

По данным SHOT, школьник открыл огонь около 8 утра, ещё до начала уроков. В результате пострадали двое младшеклассников. Ранения получили ученики 1-го и 2-го класса — мальчик и девочка. Детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Подростка задержали вскоре после происшествия. На допросе он признался, что приобрёл пневматический пистолет самостоятельно. Известно, что семья девятиклассника не состояла на профилактических учётах. Подросток живёт с матерью и младшей сестрой, без отца.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Отдельно проверяется, каким образом несовершеннолетний смог купить оружие. Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры.

Стала известна причина стрельбы в школе на Кубани
Стала известна причина стрельбы в школе на Кубани

Напомним, всё произошло в городе Гулькевичи Краснодарского края. Пострадавших детей оперативно доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Состояние маленьких пациентов оценивается как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает. На место также направили психологов. Они будут работать с учениками, родителями и педагогами.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar