Устроивший стрельбу на Кубани школьник сам купил пневматический пистолет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev
Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе на Кубани, сам купил пневматический пистолет. Сейчас полиция выясняет, кто продал оружие 16-летнему подростку.
По данным SHOT, школьник открыл огонь около 8 утра, ещё до начала уроков. В результате пострадали двое младшеклассников. Ранения получили ученики 1-го и 2-го класса — мальчик и девочка. Детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
Подростка задержали вскоре после происшествия. На допросе он признался, что приобрёл пневматический пистолет самостоятельно. Известно, что семья девятиклассника не состояла на профилактических учётах. Подросток живёт с матерью и младшей сестрой, без отца.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Отдельно проверяется, каким образом несовершеннолетний смог купить оружие. Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры.
Напомним, всё произошло в городе Гулькевичи Краснодарского края. Пострадавших детей оперативно доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Состояние маленьких пациентов оценивается как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает. На место также направили психологов. Они будут работать с учениками, родителями и педагогами.
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.