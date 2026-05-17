В Воронеже водитель маршрутки выбросил пожилого пассажира

В Воронеже водитель маршрутного автобуса грубо вытолкнул пожилого мужчину на тротуар. Инцидент произошёл на остановке «ВАСО»: транспорт сломался, однако пенсионер, по словам очевидцев, не понял, что автобус дальше не поедет.

Свидетели происшествия возмутились действиями водителя. Они отмечают, что от пожилого пассажира могло пахнуть алкоголем, но это не оправдывает столь жёсткое обращение. После падения мужчина не смог подняться без посторонней помощи. Одна девушка, ставшая очевидицей случившегося, дала ему деньги, а другая женщина вызвала скорую. Кадры инцидента появились в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж».

Ранее водителей уже привлекали к ответственности за грубое обращение с пассажирами, в том числе после инцидентов с парнем-инвалидом и подростком. Последний эпизод снова вызвал вопросы к безопасности поездок и культуре поведения перевозчиков.

Ранее похожий конфликт произошёл в Башкирии. Там водитель автобуса отказался везти 17-летнего сына участника СВО, который направлялся из села Охлебинино в Уфу. Юноша имел право на бесплатный проезд по закону, однако сотрудник транспортной компании проигнорировал положенную льготу. После жалобы надзорное ведомство начало проверку. Позже выяснилось, что водитель не только нарушил права школьника, но и работал без обязательной контрольно-кассовой техники.