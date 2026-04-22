В Башкирии водитель автобуса отказался везти сына участника СВО

В Башкирии разгорелся конфликт: шофёр автобуса отказал в поездке 17-летнему сыну участника СВО, который направлялся из села Охлебинино в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.

Право на бесплатный проезд сыну участника СВО гарантировано законом. Однако работник транспортной компании проигнорировал установленную льготу.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту жалобы. Выяснилось, что сотрудник не только нарушил права школьника, но и управлял машиной без обязательной контрольно-кассовой техники.

Прокуроры потребовали устранить выявленные недочеты и привлечь виновных к ответу. В итоге руководство фирмы приняло меры дисциплинарного взыскания.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту конфликта между подростками в Псковской области, в ходе которого пострадал сын участника СВО. Инцидент произошёл на фоне ссоры между школьниками. Один из подростков допустил оскорбления в адрес отца сверстника, участвующего в специальной военной операции, после чего между ними произошла драка.