В Подмосковье с 16-летней дочери погибшего на СВО отца потребовали ₽100 млн

В Подмосковье 16-летнюю девочку обязали выплачивать долг погибшего отца. Изначально речь шла почти о 100 млн рублей, но суд снизил сумму до 11,5 млн. При этом постановлено продать её единственное жильё. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

История началась шесть лет назад: отец подростка взял 3 млн рублей на бизнес. В тот же день он подписал сразу несколько документов — займ, ипотеку и договор, по которому фактически передал свою квартиру третьему лицу. Жильё оказалось оформлено на родственницу кредитора.

Сначала мужчина платил проценты, но затем бизнес закрылся, выплаты прекратились, начались суды. В 2024 году он ушёл на СВО, разбирательства приостановили, а в 2025 году он погиб. После этого его дочь вступила в наследство и неожиданно получила не только квартиру, но и огромный долг.

Кредитор потребовал с подростка почти 100 млн рублей процентов. Суд признал требования частично обоснованными, снизил сумму до 11,5 млн, но оставил ключевое решение — квартиру, где прописан ребёнок, должны продать с торгов.

Семья пытается оспорить вердикт. Защита утверждает, что подобные сделки могут быть кабальными: те же кредиторы участвуют в десятках похожих дел, и, по их словам, под угрозой могут оказаться ещё около 20 семей.

Ранее Казанский районный суд Тюменской области взыскал долги умершей женщины с единственной наследницы — девятилетней дочери. Общий долг перед банками достигал 366 тысяч рублей. В состав наследства вошли доли в недвижимости и небольшая сумма денежных средств: четверть квартиры стоимостью около 117 тысяч рублей, доля земельного участка на 50 тысяч рублей и другие активы.