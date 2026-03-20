Суд взыскал долги умершей россиянки с единственной наследницы — маленькой дочери

Казанский районный суд Тюменской области взыскал долги умершей женщины с единственной наследницы — девятилетней дочери. Об этом сообщает Kp.ru.

Как уточняет источник, кредиторы потребовали взыскать задолженность с наследников женщины, однако родители умершей отказались от прав на имуществ. Общий долг перед банками достигал 366 тысяч рублей.

В состав наследства вошли доли в недвижимости и небольшая сумма денежных средств: четверть квартиры стоимостью около 117 тысяч рублей, доля земельного участка на 50 тысяч рублей и другие активы. Суд, руководствуясь статьёй 1175 Гражданского кодекса РФ, частично удовлетворил требования кредитных организаций.

В результате с ребёнка постановили взыскать 171 тысячу рублей — сумму, которая не превышает стоимость полученного наследства. При этом суд отказал в удовлетворении исков к родителям умершей, так как они официально не приняли наследство.

