Со Льва Пономарёва* взыскивают более 70 тысяч рублей долгов за ЖКХ

С иностранного агента Льва Пономарёва* принудительно взыскивают задолженность более 70 тысяч рублей по коммунальным платежам. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Согласно материалам судебных приставов, 26 января в отношении Пономарёва* было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 71 тысячи рублей «иных имущественных взысканий». Как уточняется в судебных материалах, речь идёт о платежах за жилую площадь, тепло и электроэнергию.

Кроме того, с 16 января приставы взыскивают с него более 2,7 тысячи рублей задолженности по налогам и сборам, уточняют судебные документы.

Пономарёв* был одним из первых внесённых в реестр иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст РФ наделил таким статусом его организацию, пишет РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что в четверг МВД РФ объявило Льва Пономарёва* в федеральный розыск. В конце 2020 года правозащитник получил статус иностранного агента. Осенью 2023 года он столкнулся с начислением штрафов за нарушения требований законодательства об иноагентах.

