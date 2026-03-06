Сын бывшего замглавы гордумы Екатеринбурга взял в долг 37 млн и заявил о расстройстве психики

Сын бывшего вице-спикера гордумы Екатеринбурга Виктора Тестова Станислав заявил о диссоциативном расстройстве личности, чтобы не возвращать заёмщикам 37 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кадры передачи денег в долг сыну зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга Виктора Тестова Станиславу. Видео © Telegram / Mash

Как выяснили журналисты, в прошлом году Станислав одолжил у приятелей 16 млн рублей с обязательством выплачивать проценты. В обеспечение сделки он передал кредиторам элитную квартиру в центре уральской столицы рядом с ТЦ «Гринвич» и два внедорожника — Toyota Land Cruiser 100 и Audi Q7.

Сын зампредседателя Общественной палаты Екатеринбурга Виктора Тестова Станислав. Фото © VK / Станислав Тестов

За год сумма задолженности достигла 30 миллионов рублей. Люди, одолжившие деньги, уверяют: возвращать их наследник чиновника не намерен, поэтому позвал на подмогу влиятельного отца. По словам одолживших деньги, Виктор Тестов надоумил сына идти в суд и настаивать на своей недееспособности в момент подписания бумаг, прикрываясь раздвоением личности.

Бывший приятель Стаса по имени Артур поведал Mash, что супруга должника не отказывает себе в дизайнерских нарядах, путешествиях за рубеж и в целом существует на широкую ногу. Это обстоятельство наводит кредиторов на определённые мысли.

Журналисты попробовали дозвониться до Станислава, чтобы выслушать его версию событий, но абонент оказался недоступен. Позже прояснилось: аппарат изъяли прямо в зале суда, так что контактов с ним теперь нет. Жена фигуранта истории, говорить с прессой тоже не захотела.

Примечательно, что в период оформления залоговых документов судебно-медицинская экспертиза единогласно признавала Станислава вменяемым и здоровым.

Виктор Тестов занимал пост вице-спикера гордумы Екатеринбурга в 2013-2023 годах. Сейчас он является зампредом Общественной палаты города.

А ранее в Оренбурге предприниматель, желая не возвращать крупный долг в 15 миллионов рублей, заказал кредитора киллеру. Однако нанятый исполнитель сразу обратился в правоохранительные органы, после чего заказчика взяли с поличным в момент передачи денег за расправу наёмником конкурента. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, решением суда он заключён под стражу.