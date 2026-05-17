Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 20:12

В Турции двое полицейских погибли в результате перестрелки с подозреваемым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

В турецкой провинции Текирдаг произошло вооружённое столкновение, унёсшее жизни двух сотрудников правоохранительных органов. Инцидент случился в деловом центре района Чорлу, куда стражи порядка прибыли по сигналу о драке с применением оружия. Как сообщает газета Hürriyet, полицейские в гражданской одежде вошли в здание, где их уже поджидал злоумышленник.

Мужчина открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам отдела по охране общественного порядка. В результате завязавшейся перестрелки смертельные ранения получили Эркан Тютюнчулар и Эмрах Коч. Нападавший также был ранен, но остался жив и был взят под стражу. Его оперативно доставили в государственную больницу Чорлу.

На место происшествия прибыли губернатор провинции Текирдаг Реджеп Сойтюрк, глава администрации Чорлу, главный прокурор и начальник областной полиции. К месту трагедии также стянуты дополнительные силы правопорядка и бригады скорой помощи. Турецкие власти продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Убийцу полицейского на Украине застрелили после попытки взорвать лесников
Убийцу полицейского на Украине застрелили после попытки взорвать лесников

Также недавно вооружённый мужчина открыл стрельбу по случайным автомобилям на оживлённой дороге в американском штате Массачусетс. Инцидент произошёл в городе Кембридж. Прибывший на место сотрудник полиции штата вступил в перестрелку с нападавшим. По данным СМИ, стрелком может быть некий Тайлер Браун, который ранее уже имел серьёзные проблемы с законом.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar