В Турции двое полицейских погибли в результате перестрелки с подозреваемым

В турецкой провинции Текирдаг произошло вооружённое столкновение, унёсшее жизни двух сотрудников правоохранительных органов. Инцидент случился в деловом центре района Чорлу, куда стражи порядка прибыли по сигналу о драке с применением оружия. Как сообщает газета Hürriyet, полицейские в гражданской одежде вошли в здание, где их уже поджидал злоумышленник.

Мужчина открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам отдела по охране общественного порядка. В результате завязавшейся перестрелки смертельные ранения получили Эркан Тютюнчулар и Эмрах Коч. Нападавший также был ранен, но остался жив и был взят под стражу. Его оперативно доставили в государственную больницу Чорлу.

На место происшествия прибыли губернатор провинции Текирдаг Реджеп Сойтюрк, глава администрации Чорлу, главный прокурор и начальник областной полиции. К месту трагедии также стянуты дополнительные силы правопорядка и бригады скорой помощи. Турецкие власти продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

