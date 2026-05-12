Рецидивист открыл огонь из винтовки в Кембридже

Вооружённый мужчина открыл стрельбу по случайным автомобилям на оживлённой дороге в американском штате Массачусетс. Инцидент произошёл в городе Кембридж, о случившемся сообщили местные СМИ и правоохранительные органы.

Стрелок с винтовкой устроил стрельбу на оживлённой трассе в США. Видео © X / Boston 25 News

По данным телеканала CBS Boston, мужчина с винтовкой вышел на Мемориал-драйв около 13:30 и начал беспорядочно стрелять по проезжающим машинам. Очевидцы сняли происходящее на видео.

«Общественности ничего не угрожает. Жителей просят не приближаться к этому району», — сообщила полиция Кембриджа.

Как передаёт Boston 25 News, прибывший на место сотрудник полиции штата вступил в перестрелку с нападавшим. По данным телеканала, стрелком может быть некий Тайлер Браун, который ранее уже имел серьёзные проблемы с законом.

В день нападения Браун должен был встретиться с инспектором по условно-досрочному освобождению. Источники в правоохранительных органах утверждают, что сотрудник надзора начал беспокоиться после того, как мужчина перестал выходить на связь.

Один из водителей рассказал журналистам, что сначала услышал выстрелы, а затем увидел мужчину с оружием, который направил винтовку в его сторону. По словам очевидца, он спрятался за приборной панелью автомобиля, после чего рядом началась перестрелка между нападавшим и полицейским. Во время стрельбы рядом находился школьный микроавтобус. Женщина-водитель и пассажирка выбежали из машины и спрятались в кустах.

По данным Boston 25 News, за Брауном тянется криминальный шлейф почти в два десятилетия. В 2020 году он выпустил 13 пуль по полицейским в Бостоне. Тогда прокуратура требовала для него от 10 до 12 лет тюрьмы, однако суд назначил более мягкое наказание.

Ранее в американском городе Браунсвилл штата Теннесси школьницу застрелили во время фотосессии перед выпускным вечером. Ещё четыре подростка получили ранения. Стрельба произошла в парке имени Бэнкса, где собрались старшеклассники. На место прибыли полицейские и медики, однако спасти одну из пострадавших девушек врачам не удалось. Очевидцы рассказывали, что незадолго до стрельбы в парке находились более ста подростков.