Полиция пресекла попытку неизвестного выехать на шоссе вместе с кортежем Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку постороннего автомобиля встроиться в дорожный кортеж главы Белого дома. Об этом сообщил пресс-пул американского лидера. Инцидент произошёл в воскресенье, когда президент США Дональд Трамп направлялся в свой гольф-клуб, расположенный в пригороде Вашингтона.

«Водитель пытался встроиться в поток на шоссе вместе с кортежем и был остановлен», — говорится в сообщении пула. Подробности о том, кем оказался нарушитель и какое наказание ему грозит, не приводятся.

В конце прошлого месяца в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, произошла стрельба. По данным СМИ, огонь открыл 31-летний житель Калифорнии, вооружённый несколькими видами оружия. Его целью, как утверждается, были представители администрации.

