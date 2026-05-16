16 мая, 18:17

Трамп после переговоров в Китае отправился играть в гольф

Обложка © ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая отправился играть в гольф. Об этом сообщил журналистский пул американского лидера.

12 мая Трамп вылетел из Вашингтона в Пекин, где в четверг и пятницу провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В США он вернулся в ночь на субботу по московскому времени.

Позже, ближе к полудню по местному времени, президент прибыл в свой гольф-клуб. Он находится в пригороде Вашингтона, в соседнем штате Вирджиния. Видимо, после насыщенной дипломатической поездки Трамп решил провести часть выходного на поле для гольфа.

Трамп после поездки в Китай поставил на паузу сделку о поставке оружия Тайваню
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров президент США заявил о готовности Вашингтона развивать с Пекином взаимовыгодное деловое сотрудничество. Сам Трамп охарактеризовал беседу как превосходную и пригласил Си Цзиньпина приехать в США в сентябре. Глава КНР, в свою очередь, произнёс тост за здоровье американского лидера. При этом в американской прессе итоги визита восприняли заметно прохладнее. Ряд СМИ указал, что поездка Трампа в Китай не дала Вашингтону видимых прорывов по ключевым темам переговоров.

Николь Вербер
