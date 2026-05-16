Трамп после поездки в Китай поставил на паузу сделку о поставке оружия Тайваню

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не одобрил поставку Тайваню американского оружия на сумму 14 миллиардов долларов. По его словам, решение напрямую связано с переговорами Вашингтона и Пекина.

Трамп отметил, что рассматривает возможные поставки как «сильный козырь» в диалоге с Китаем. Он подчеркнул, что речь идёт о крупном пакете вооружений, который может повлиять на отношения двух стран.

Ранее американский лидер рассказал, что во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не стал прямо отвечать на вопрос о возможной защите Тайваня в случае эскалации вокруг острова. Таким образом, президент США фактически сохранил неопределённость по одному из самых чувствительных вопросов в отношениях Вашингтона и Пекина.