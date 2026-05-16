Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 23:01

Трамп после поездки в Китай поставил на паузу сделку о поставке оружия Тайваню

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не одобрил поставку Тайваню американского оружия на сумму 14 миллиардов долларов. По его словам, решение напрямую связано с переговорами Вашингтона и Пекина.

Трамп отметил, что рассматривает возможные поставки как «сильный козырь» в диалоге с Китаем. Он подчеркнул, что речь идёт о крупном пакете вооружений, который может повлиять на отношения двух стран.

Рубио заявил, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась
Рубио заявил, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась

Ранее американский лидер рассказал, что во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не стал прямо отвечать на вопрос о возможной защите Тайваня в случае эскалации вокруг острова. Таким образом, президент США фактически сохранил неопределённость по одному из самых чувствительных вопросов в отношениях Вашингтона и Пекина.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • тайвань
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar