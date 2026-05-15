15 мая, 01:00

Рубио заявил, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась

Обложка © X / Department of State

Американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал итоги переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Глава Госдепа заявил, что политика США по отношению к Тайваню не претерпела изменений. Рубио сделал это заявление в интервью телеканалу NBC.

«На сегодняшний день наша политика в отношении Тайваня остаётся неизменной. Этот вопрос поднимался и на прошедшей встрече — китайская сторона затрагивает его постоянно. Мы же неизменно чётко излагаем свою позицию и после этого переходим к другим темам», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что с точки зрения США любые попытки принудительно изменить существующее положение дел по тайваньскому вопросу обернутся негативными последствиями для обеих стран. По словам Рубио, китайская сторона настаивает на необходимости стратегической стабильности в двусторонних отношениях. США поддерживают этот подход. По словам госсекретаря, такая позиция помогает избежать недоразумений. Эти недоразумения способны перерасти в масштабный конфликт.

Си Цзиньпин предупредил США о риске конфликта из-за Тайваня

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим. Лидер Китая сделал это заявление во время приветственного банкета. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск также оценил переговоры. Бизнесмен назвал встречу Трампа и Си Цзиньпина замечательной, даже несмотря на то, что сам корчил гримасы во время обеда.

Лия Мурадьян
