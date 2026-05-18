Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии

Сборная Латвии по хоккею одержала свою первую победу на нынешнем мировом первенстве. В матче группового этапа ЧМ, который проходит в Швейцарии, латвийские хоккеисты взяли верх над командой Германии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Мартиньш Дзиеркалс, поразивший ворота соперника на 19-й минуте, и Рудольф Балцерс, удвоивший преимущество на 25-й минуте. Для латвийской сборной эта победа стала первой на турнире — ранее они уступили хозяевам льда швейцарцам (2:4). Теперь в активе команды Харийса Витолиньша три очка, что позволяет ей занимать пятое место в группе А. Немцы же после двух матчей не набрали ни одного балла.

В следующем туре сборная Германии 18 мая встретится с командой Швейцарии. Латвийцев 19 мая ждёт поединок с австрийцами. В параллельной встрече в группе B норвежцы разгромили словенцев (4:0). Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, что команды России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

Ранее американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил рекорд по количеству очков среди игроков обороны в одном розыгрыше Кубка Гагарина. Это произошло в четвёртом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 24-летний американец в игре с ярославским «Локомотивом» отдал голевую передачу. В сумме он набрал 22 очка (7 шайб + 15 голевых пасов).