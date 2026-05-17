Миллер из «Ак Барса» установил рекорд Кубка Гагарина по очкам среди защитников

Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил рекорд по количеству очков среди игроков обороны в одном розыгрыше Кубка Гагарина. Это произошло в четвёртом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

24-летний американец в игре с ярославским «Локомотивом» отдал голевую передачу. В сумме он набрал 22 очка (7 шайб + 15 голевых пасов).

Предыдущее достижение принадлежало канадцу Крису Ли, выступавшему в 2017 году за магнитогорский «Металлург». Тот защитник тогда записал на свой счёт 21 балл (1 шайба + 20 передач).

Кроме того, Миллер вышел в лидеры бомбардирской гонки текущего плей-офф. Он обогнал нападающего омского «Авангарда» Константина Окулова (10 шайб + 11 передач).

Напомним, что «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1 и сравнял счёт в серии. Пятый матч состоится 19 мая в Ярославле.