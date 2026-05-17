17 мая, 14:10

«Ак Барс» дома обыграл «Локомотив» 2:1 и сравнял счет в финале Кубка Гагарина

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.

Встреча прошла в столице Татарстана. Счёт открыл крайний нападающий гостей Александр Полунин, отличившийся на 27-й минуте.

Хозяева льда ответили на это точным броском центрофорварда Артёма Галимова. Шайба оказалась в воротах соперника на 35-й минуте.

Победный гол организовал американский форварл Александр Хмелевски. Решающий момент наступил на 51-й минуте противостояния.

Теперь счёт в серии до четырех побед равный — 2:2. Командам предстоит пятый матч, он состоится 19 мая в Ярославле.

Это вторая встреча соперников в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2009 году клуб из Казани уже обыгрывал железнодорожников в борьбе за первый Кубок Гагарина.

Никита Никонов
