Канадский форвард «Салавата» Родуолд назвал четыре лучших города России

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джек Родуолд в интервью «Чемпионату» назвал российские города, которые произвели на него самое приятное впечатление. В их числе — Уфа, Москва, Владивосток и Челябинск.

По словам нападающего, у него остались хорошие воспоминания о каждом из этих четырёх мест. Он особенно тепло отозвался о столице, назвав её «удивительным городом».

Родуолд выступает в КХЛ с 2022 года. За это время он поиграл за «Куньлунь Ред Стар», «Трактор» и «Адмирал».

