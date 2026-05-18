Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов во время общения с РИА «Новости» сообщил, что латвийский сейм на регулярной основе составляет закрытые аналитические записки, в которых русскоязычное население страны представляется как источник опасности. По его словам, эти документы содержат конфиденциальную информацию и обсуждаются на заседаниях без доступа прессы.

«Мне известно, что в Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об «угрозах, исходящих от русскоязычной среды», и на их основе выстраиваются предложения по дальнейшему ужесточению режима», — заявил Панкратов.

Как правило, такие материалы не становятся публичными, однако сам тренд очевиден. Экс-депутат посетовал, что любое новое обострение международной обстановки автоматически приводит к тому, что политикам кладут на стол очередной комплект «мер безопасности», которые по сути направлены против русской общины.

Бывший народный избранник уверен, что эти документы не берутся из ниоткуда. Он пояснил, что перед любой резонансной законодательной инициативой проходит длительный этап подготовки: составляются предварительные сводки, доклады, внутренние заключения министерств и силовых структур.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о запрете автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, в том числе транзитных. Авторы проекта утверждают, что существование такого канала сообщения якобы повышает угрозы национальной безопасности Латвии. Как именно, в Риге не пояснили. Инициативу должен одобрить кабинет министров.