18 мая, 04:50

В Киеве подтвердили распространение хантавируса среди бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perfect Angle Images

На Сумском направлении среди украинских военнослужащих распространился хантавирус. В Киеве подтвердили случаи заболевания среди бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника агентства, информацию о распространении инфекции озвучила киевский врач Ирина Семёнова. Она связала ситуацию с условиями, в которых находятся украинские подразделения.

Распространению инфекции способствуют грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет у военнослужащих. По данным российских силовых структур, случаи заболевания фиксируют на позициях ВСУ на Сумском направлении. Источник утверждает, что проблема носит массовый характер.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области украинские пограничники регулярно умирают от хантавируса. Инфекция поражает военнослужащих в Семёновском районе. Врачи 11-го отряда Государственной пограничной службы Украины подтверждают летальные исходы. Киев признаёт лишь восемь случаев заболевания за последние годы в этом регионе. Реальные цифры гораздо выше.

Антон Голыбин
