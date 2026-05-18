Хуснуллин заявил об исчерпании запаса прочности у российских застройщиков

Российские застройщики практически исчерпали резервы, накопленные ранее. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, снижение выдачи жилищных кредитов критически ударит по рынку. Прочность, имевшаяся у девелоперов, была израсходована ещё в 2024 году. «Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски», — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».

Хуснуллин напомнил о механизме финансирования: компании работают на средства дольщиков. В сегменте многоквартирных домов рисковать деньгами граждан нельзя, и государство обязано обеспечить завершение всех строек.

Сокращение активности затронет не только подрядчиков. Вице-премьер указал на высокий мультипликативный эффект: один рубль инвестиций даёт коэффициент 1,6 в смежных секторах. При остановке строек встанут металлурги и производители материалов.

Падение объёмов ввода жилья напрямую отразится на наполняемости бюджетов регионов. Вклад строительного сектора в их доходы колеблется от 15% до 21%. Эти средства идут на социальные программы, дорожную сеть, коммунальное хозяйство и другие нужды.

Хуснуллин предупредил, что из-за сложности и многогранности механизма нельзя принимать резких решений о модернизации льготных программ. Есть риск лишь ухудшить ситуацию вместо ожидаемого эффекта.