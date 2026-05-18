18 мая, 05:50

Россиянка утонула на пляже Най Янг на Пхукете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Don Huan

Гражданка России утонула в Таиланде на острове Пхукет. Её без сознания вытащили из воды на пляже Най Янг. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию. О происшествии правоохранители узнали от очевидцев, которые заметили тонущую иностранку у берега.

Как уточнили в полиции, 43-летнюю россиянку увидел в воде местный житель. Он помог доставить её на сушу до прибытия спасателей. После пострадавшую отвезли в больницу, однако врачи не смогли её спасти.

Власти Пхукета заявили, что российское посольство, иммиграционная служба и пограничная полиция будут уведомлены в установленном порядке. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что две восьмилетние девочки утонули в реке в Псковской области. По предварительным данным, вечером 17 мая школьницы гуляли рядом с берегом. В какой-то момент дети упали в воду и не смогли выбраться самостоятельно. Позже тела девочек нашли водолазы поисково-спасательного отряда.

