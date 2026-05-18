Россиянка утонула на пляже Най Янг на Пхукете

Гражданка России утонула в Таиланде на острове Пхукет. Её без сознания вытащили из воды на пляже Най Янг. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию. О происшествии правоохранители узнали от очевидцев, которые заметили тонущую иностранку у берега.

Как уточнили в полиции, 43-летнюю россиянку увидел в воде местный житель. Он помог доставить её на сушу до прибытия спасателей. После пострадавшую отвезли в больницу, однако врачи не смогли её спасти.

Власти Пхукета заявили, что российское посольство, иммиграционная служба и пограничная полиция будут уведомлены в установленном порядке. Расследование продолжается.

