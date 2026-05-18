ФСБ пресекла в Астрахани канал поставок мефедрона из Ставрополя

В Астрахани ликвидирован межрегиональный канал поставки синтетических запрещённых веществ. О деталях операции рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Сотрудники ведомства задержали двух мужчин. Один из них — 23-летний житель Ставрополя, второй — уроженец Центральной Азии 2000 года рождения.

По данным следствия, фигуранты специально прибыли в город для налаживания сбыта. Для хранения товара они арендовали жилье в Ленинском районе.

В ходе обыска этой квартиры оперативники нашли и изъяли мефедрон. Масса наркотика превысила 500 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о покушении на групповой сбыт. Оба дали признательные показания.

По решению суда мужчины заключены под стражу. Расследование в настоящее время продолжается.