18 мая, 06:27

Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Иркутской области

Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

В Зиминском районе Иркутской области при столкновении двух машин пострадали шесть человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

Авария с шестью пострадавшими. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Авария произошла на 1628-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Мазда Алекса».

По предварительным данным, травмы получили оба водителя. В первой машине пострадала 15-летняя девочка. Во второй — пассажирка с двумя сыновьями четырёх и одиннадцати лет.

С полученными травмами всех доставили в больницу. В Госавтоинспекции региона уточнили, что детей перевозили без нарушений.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП. Причины и условия случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В Тюмени водитель автобуса погибла при попытке остановить транспорт

Ранее Life.ru писал, что в Сургуте водитель насмерть сбил школьника. На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости сбивает ребёнка во время перехода дороги. От удара мальчика отбросило на несколько метров.

Дарья Денисова
