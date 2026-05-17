В Сургуте водитель насмерть сбил школьника, в Сети опубликовали жуткое видео

В Сургуте водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло днём 17 мая на улице Крылова. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции ХМАО после появления в Сети видеозаписи с моментом наезда.

Камера сняла последние секунды перед гибелью ребёнка в Сургуте.

На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости сбивает ребёнка во время перехода дороги. От удара мальчика отбросило на несколько метров. После этого его тело вылетело на встречную полосу и упало на проезжей части.

По данным ГАИ, за рулём автомобиля «Шевроле» находился 54-летний водитель. Предварительно, он не пропустил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

В ГАИ сообщили о гибели ребёнка после наезда машины в Сургуте.

«В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в автомобиле скорой помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работали сотрудники полиции и экстренных служб. Инспекторы выясняют точные обстоятельства произошедшего. Следователи также проверяют записи камер наблюдения и опрашивают очевидцев.

