На Кубани задерживаются 16 поездов из-за остановки движения по Крымскому мосту

В Краснодарском крае задерживаются 16 пассажирских поездов после остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По данным перевозчика, опоздания достигают 8,5 часа. Пассажирам составов, отстающих от расписания более чем на четыре часа, выдают бутилированную воду и питание.

В Южной транспортной прокуратуре заявили, что следят за соблюдением прав граждан. При выявлении нарушений ведомство пообещало принять меры.

Сбой в графике произошёл после перекрытия мостового перехода 16 мая. Накануне движение по нему останавливали дважды.

В воскресенье количество отстающих от расписания составов в течение дня менялось. Второй раз проезд прекратили после 21:00. Из-за этого с опозданиями начали следовать четыре поезда «Таврия», курсирующие в сообщении с полуостровом.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» к 23:00 17 мая зафиксировала в пути четыре задержанных состава. Среди них — поезд № 028 Симферополь — Москва (опоздание на час), № 078 Симферополь — Санкт-Петербург от 15 мая (отставание на 4,5 часа), №1 42 Симферополь — Пермь от 16 мая (задержка на 1,5 часа) и № 180 Евпатория — Санкт-Петербург от 16 мая, который также опаздывает на 1,5 часа.

Ранее автомобильное движение по мосту возобновили спустя 10,5 часа.