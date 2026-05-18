Собянин: Силы ПВО сбили два дрона, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс», опубликованном в 09:18.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Москве неоднократно подчёркивали, что удары украинских беспилотников по мирным объектам носят сугубо провокационный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Отечественные системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят точечные удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве дронов.