За ночь ПВО уничтожила 50 беспилотников над регионами России и Азовским морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал предположение, что Вооружённые силы Украины при атаке на Москву и Московскую область использовали тактику так называемых «звёздных налётов». По его словам, этот приём предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что серьёзно затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Кнутов отметил, что понятие «звёздные налёты» применялось ещё в годы Великой Отечественной войны.