Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 04:25

За ночь ПВО уничтожила 50 беспилотников над регионами России и Азовским морем

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ночью в Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Таганроге и двух районах
Ночью в Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Таганроге и двух районах

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал предположение, что Вооружённые силы Украины при атаке на Москву и Московскую область использовали тактику так называемых «звёздных налётов». По его словам, этот приём предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что серьёзно затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Кнутов отметил, что понятие «звёздные налёты» применялось ещё в годы Великой Отечественной войны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar