Ночью в Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Таганроге и двух районах

В Ростовской области ночью при отражении атаки сбили БПЛА в Таганроге, Каменском и Азовском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал предположение, что Вооружённые силы Украины при атаке на Москву и Московскую область использовали тактику так называемых «звёздных налётов». По его словам, этот приём предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что серьёзно затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Кнутов отметил, что понятие «звёздные налёты» применялось ещё в годы Великой Отечественной войны.