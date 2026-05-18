Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» из состава группировки войск «Центр» уничтожил свыше 30 воздушных целей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении в ДНР. Об этом отчитались в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, среди поражённых объектов были авиабомбы, реактивные снаряды системы HIMARS, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow. Подчёркивается, что высокая мобильность «Бук-М2» и слаженные действия расчёта позволяют оперативно выявлять воздушные цели и поражать их на дальних подступах к районам прикрытия.

А ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что больше всего иностранных наёмников в составе ВСУ было замечено на Харьковском направлении, а также в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. По его словам, иностранцев перебрасывают с одного участка фронта на другой. Документы наёмников находили в Часовом Яре и в Димитрово.