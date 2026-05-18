Военэксперт Кнутов: ВСУ могли использовать «звёздные налёты» при атаке на Москву

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал предположение, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) при атаке на Москву и Московскую область использовали тактику так называемых «звёздных налётов». По его словам, этот приём предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что серьёзно затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Об этом передаёт NEWS.ru.

Кнутов отметил, что понятие «звёздные налёты» применялось ещё в годы Великой Отечественной войны. Тогда гитлеровцы наносили удары с разных сторон практически одновременно, чтобы осложнить действия советской ПВО. Собеседник издания предположил, что и нынешний налёт был «звёздным» — дроны летели с разных направлений в одно и то же время.

Однако, добавил эксперт, несмотря на массированность и сложность атаки, столичная противовоздушная оборона со своей задачей справилась.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия может нанести жёсткий ответный удар по Украине за ночную атаку на мирных жителей в Подмосковье. По словам эксперта, российские военные регулярно выявляют цели ВСУ и наносят по ним удары. Он также подчеркнул, что удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам.